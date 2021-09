Nell'era post Covid 19 molte realtà andranno ripensate su scala mondiale, niente sarà come prima. La pandemia ha cambiato il mondo senza trascurare, stereotipi, abitudini, tradizioni e modelli di sviluppo economico. Il settore turismo è tra questi e mentre continua a lottare per rimanere vivo va interrogandosi "Sul ritorno al futuro – il mondo che verrà", guarda caso anche il titolo del forum di successo che quest'estate ha avuto svolgimento proprio a Fiuggi. Tra le molte realtà destinate a ridisegnare nuovi modelli di sviluppo c'è quella del comparto turismo in generale e nello specifico alberghiero ricettivo.

Nel loro piccolo anche gli albergatori di Fiuggi su questo si stanno interrogando, provando a ridisegnare nuovi modelli di sviluppo su scala locale, che vadano a tenere conto degli errori del passato provando a fare sistema.

Tanto che il presidente di Federalberghi Fiuggi e Provincia di Frosinone, Bruno Della Morte, ha convocato per il 1° ottobre prossimo, alle ore: 15,30 presso l'Hotel Universo, l'assemblea degli associati, aperta anche ad altri operatori del settore non aderenti a Federalberghi.

«Un incontro-dibattito avente all'oggetto il tentativo di stabilire di comune accordo le nuove tariffe per i gruppi provenienti dall'estero ed anche dal mercato domestico spiega lo stesso Della Morte da stabilire, per tipologia alberghiera3 e4 stelle, tendenti a rimodulare una offerta non più sostenibile per gli oggettivi costi di gestione che, parametrati agli introiti, hanno determinato seri problemi nei bilanci aziendali. Il mercato del turismo estero seppur a fatica si sta riprendendo, per cui dovremo farci trovare pronti».

In buona sostanza, Federalberghi sta tentando di mettere insieme un protocollo che vada ad eliminare gli errori e le contraddizioni del passato. Dove anziché fare "cartello" come avviene in tutte le realtà turistiche di prima fascia in Italia e nel mondo, gli albergatori fiuggini si sono mossi in forma autonoma e scoordinata, inquinando in molti casi al ribasso l'offerta alberghiera complessiva, spesso contro i loro stessi interessi. Errori da non ripetere. A Fiuggi però molto più facile a dirsi che a farsi. Vedremo.