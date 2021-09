La comunità di Castel Sant'Elia, in provincia di Viterbo, è sotto shock per quanto avvenuto nella serata del 25 settembre, quando un uomo di 65 anni ha ucciso a fucilate la moglie, poco più che 50enne. Al momento non si conoscono le esatte causa della tragedia, ma pare che la coppia fosse in via di separazione. Nulla però poteva far presagire quello che è successo nella serata di ieri. A lanciare l'allarme, intorno alle ore 20:15, è stata una delle due figlie coppia, che avrebbe assistito al delitto.

L'uomo ha imbracciato un fucile e ha sparato alcuni colpi verso la moglie, poi ha rivolto l'arma verso se stesso togliendosi a sua volta la vita. Il 65enne di professione faceva l'agricoltore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte della figlia, la quale segnalava che la propria madre fosse stata uccisa dal 65enne. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dei due.