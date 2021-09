4 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 217 tamponi effettuati. Come accade ormai da mesi, i numeri del lunedì risentono del minor numero di tamponi eseguito la domenica. Per avere un quadro più chiaro sull'andamento della pandemia in provincia, bisognerà attendere il bollettino Asl di martedì.

I negativizzati di oggi sono 12 mentre i ricoverati 13. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. Dei nuovi positivi uno si registra a Frosinone, uno a Sgurgola, stesso numero a Sora e Trevi nel Lazio.

L'andamento

Ieri 19 nuovi positivi, sei in più rispetto alle 24 ore precedenti, due in più nel confronto con domenica scorsa. I nuovi casi provengono da Veroli 4, Boville Ernica, Frosinone, San Giovanni Incarico, Sgurgola e Sora 2, Amaseno, Anagni, Arpino, Cassino e Ceccano 1. All'elenco dei negativizzati si aggiungono altre 24 persone per un totale settimanale di 196. Anche ieri non si sono registrati decessi. Il dato dei morti da inizio pandemia resta 670 ed è fermo da due settimane.