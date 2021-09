Arriva in pieno centro, accosta, scende dalla sua auto e con una mazza colpisce con violenza un'auto parcheggiata. Sotto gli sguardi increduli di numerosi passanti ed esercenti. È accaduto poco fa tra via Bari e corso della Repubblica, dove la scena ha sconvolto tutti i presenti: una violenza senza paragoni. Poi, dopo il danneggiamento, è risaltato in auto e si è allontanato. Per fortuna nessuna conseguenza per i passanti.