Arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. A finire nei guai un 42enne del paese.

In particolare, nel centro cittadino, i militari hanno notato l'uomo che aveva un atteggiamento sospetto in quanto, alla loro vista, iniziava a frugare le proprie tasche in modo nervoso e repentino. I carabinieri della locale Stazione, a quel punto insospettiti, hanno effettuato il controllo dell'uomo, il quale, tramite strattoni e spintoni, si è dato alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, i militari, sono riusciti a bloccarlo, recuperando parte degli involucri contenenti sostanze stupefacenti (circa 0.5 grammi di cocaina) che l'uomo aveva tentato di disfarsi durante la fuga. L'operazione di polizia giudiziaria è poi proseguita poi presso l'abitazione dell'arrestato, dove i militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo materiale per il confezionamento delle dosi, posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente recuperato in precedenza. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione così come disposto dall'autorità giudiziaria.