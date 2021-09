Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio. Dal 17 al 23 settembre la Asl di Frosinone he ha somministrati 6.959. «Nel Lazio - annuncia l'assessore alla sanità Alessio D'Amato - superati i 4,2 milioni di cittadini che hanno effettuato la doppia dose di vaccino, oltre l'87% della popolazione adulta e l'82% della popolazione dai 12 anni».

Nel frattempo, sono 80 i sanitari sospesi in tutto il Lazio per non essersi sottoposti alla vaccinazione. Di questi 20 sono medici e 60 tra infermieri e altri operatori sanitari. In provincia di Frosinone finora l'ordine ha sospeso due medici. Altri inizialmente interessati dal provvedimento, si sono poi messi in regola vaccinandosi.

Per la terza dose, invece, già vaccinati oltre 6.000 cittadini nel Lazio. «On-line - ricorda D'Amato - c'è la pagina di prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate dalla circolare del ministero della Salute. Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione. Tutte le info sul portale Salutelazio.it».

Intanto nel bollettino regionale ci sono su 6.948 tamponi molecolari e 10.355 tamponi antigenici per un totale di 17.303 tamponi, 272 nuovi casi positivi (-34), 6 decessi (+4), 392 ricoverati (-4), 58 posti occupati in terapia intensive (+3) e 343 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,5%. D'Amato annuncia il «calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale grazie alla campagna di vaccinazione».