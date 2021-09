Da tre settimane l'andamento dei contagi in provincia di Frosinone è stabile. La settimana appena conclusa termina con 121 positivi, uno in meno rispetto alla precedente e cinque in più a due settimane. Il tasso di positività, grazie all'impennata dei tamponi, oltre mille in più in sette giorni, scende ai minimi dalla fine di luglio, mentre il numero di ricoverati, 12, è lo stesso di domenica scorsa.



La giornata

Sono 19 i nuovi positivi, sei in più rispetto alle 24 ore precedenti, due in più nel confronto con domenica scorsa. I nuovi casi provengono da Veroli 4, Boville Ernica, Frosinone, San Giovanni Incarico, Sgurgola e Sora 2, Amaseno, Anagni, Arpino, Cassino e Ceccano 1. La settimana si chiude a una media di 17,29 contro il 17,43 della precedente e il 16,71 del periodo 6-12 settembre. A fine agosto (23-29) il dato era 29,71. Prosegue pertanto un andamento ormai consolidato con qualche oscillazione, tipo i 29 casi dello scorso mercoledì, compensati, però, dai 13 di sabato, miglior dato (lunedì escluso) in dodici giorni. A settembre i positivi in Ciociaria sono 478 a una media di 18,38. Il calo rispetto ad agosto, concluso a 31,67, è evidente, anche se luglio era andato meglio con il 12,38. Il settembre del 2020, invece, aveva avuto una media di 7,43.

Nel mese Frosinone conta 59 casi, Veroli 44, Cassino 38, Anagni 32, Ferentino 25, Ceccano 18, Alatri 17, Amaseno, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Roccasecca, Sgurgola e Sora 12, Esperia 11, San Giovanni Incarico 10.

Nell'ultima settimana si registrano 20 positivi a Veroli, 12 a Frosinone, 10 a Sgurgola, 8 a Ferentino, 7 a Cassino e 6 a Ceccano.



I valori

La settimana si chiude con un tasso di positività del 3,95%, condizionato dal ridotto numero di tamponi, 481, il più basso degli ultimi cinque giorni. Sabato toccato il minimo con l'1,91%, mentre la media della settimana è stata del 3,15%. Quest'ultima è la migliore media dal 2,77% del periodo 19-25 luglio. Le ultime settimane, infatti, si erano concluse con il 4,34% (quella finita il 19n settembre), con il 4,47% quella precedente, con il 5,08% la prima di settembre. Il tasso in questo mese si è posizionato al 3,46%, in discesa rispetto al 6,80% di agosto.

L'incidenza, rispetto al bollettino precedente, risale un po' dal 24,95 al 25,37. Domenica scorsa era al 25,58. Il dato ormai oscilla tra il 26 e il 23,69 (il minimo toccato il giorno 21) dal 9 settembre. E anche questo testimonia di una curva appiattita.



I guariti

All'elenco dei negativizzati si aggiungono altre 24 persone per un totale settimanale di 196 contro i 209 della precedente settimana. A settembre il totale dei guariti è di 782 con il dato da inizio anno di poco sopra i 20.500.

Stabile il numero delle persone ricoverate per Covid, 12 come ieri e come domenica scorsa.

Le vittime

Anche ieri non si sono registrati decessi. Il dato dei morti da inizio pandemia resta 670 ed è fermo da due settimane. Entrambe le ultime si sono chiuse a zero. A settembre si conta una sola vittima, il 10. Nelle ultime sei settimane si contano appena due vittime.