Incidente mortale a Ferentino, in cui ha perso la vita una bambina di Anagni: si ridimensiona il coinvolgimento di R.D.A., l'anagnino sessantottenne alla guida della Mercedes coinvolta nello scontro con una macchina guidata da una ventottenne della città gigliata, la baby sitter della piccola vittima e della sorella che viaggiavano sulla Peugeot a novembre dello scorso anno quando è avvenuta la tragedia. Nella consulenza sembrerebbe che la punta di velocità raggiunta dalla Mercedes si attesta attorno ai 95 chilometri orari, tanto da rimanere all'interno del margine di tollerabilità dei dieci chilometri orari.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Giampiero Vellucci, nonché i due periti nominati, hanno da sempre sostenuto che il limite in quella zona era di 90, non trattandosi di centro abitato per il quale vige, invece, il limite di 50 chilometri. Secondo la difesa l'esclusione del centro abitato risiede nel fatto che sia a destra, sia a sinistra, non vi sono abitazioni ma solo tre attività commerciali a 50 metri dal luogo dei fatti. Va ora, quindi, sciolto un dubbio: se sul posto ci fosse il limite di 90 o 50, quindi se la zona va considerata come centro abitato o meno.

Oltre al forte ridimensionamento della velocità, che già attenua la posizione dell'imprenditore anagnino, la stessa posizione potrebbe essere ridimensionata se dovesse essere considerato il limite di 90 e non 50. Lo scontro, ricordiamo, è avvenuto il 24 novembre scorso in via Casilina, nel territorio della città gigliata, all'altezza dell'incrocio a Pontegrande, con una Peugeot guidata da una ventottenne di Ferentino e su cui viaggiavano la piccola di nove anni e la sorellina. Oltre all'imprenditore anagnino, risulta indagata per omicidio stradale anche la giovane difesa dall'avvocato Alessia Maggi. La famiglia della piccola è assista invece dall'avvocato Calogero Nobile.