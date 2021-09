Macchina dei soccorsi ieri mattina nel centro di Sora per lavare una folaga che era rimasta impigliata tra la vegetazione. A notare l'uccello in difficoltà un cittadino che ha subito avvisato la polizia locale: «Sono un ambientalista ed ho notato l'uccello agitarsi, non riusciva a liberarsi dato che un'ala era rimasta bloccata. E così ho chiamato il comando della polizia locale chiedendo aiuto», racconta l'uomo.

Sul posto sono giunte una pattuglia dei vigili urbani e una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri si sono calati lungo le sponde del Liri, nei pressi del quartiere di Canceglie. Molti i cittadini che hanno seguito l'operazione incuriositi. Intanto continua la bonifica della fitta vegetazione cresciuta sulle sponde del fiume.

Gli operai sono al lavoro per dare una bella pulita, un'operazione che serviva proprio.