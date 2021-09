Il mercato del sesso in provincia di Frosinone si articola su tre livelli, in ciò non discostandosi da quanto accade nel resto d'Italia. Un mercato che dopo la battuta d'arresto dovuta al Covid, specie nel 2020, ha ripreso con forza e senza particolari flessioni. Certo, le ragazze utilizzano qualche "accorgimento" in più, anche se è arduo immaginare la loro efficacia contro il virus, ma ormai da diversi mesi il business del sesso a pagamento è tornato a volare e a far registrare affari d'oro. Potremmo dire in barba al Covid e con grande rischio per lucciole e clienti, ai quali in genere – ci sia concessa la battuta – non viene chiesto neppure il green pass. Del resto, basta guardare la quantità enorme di annunci online nei siti "specializzati" e quelli sui giornali cartacei per rendersi conto della straordinaria ripresa del settore, anche senza saldi o svendite di sorta. Vediamo, allora, come si articola questo mercato, stando ad una nostra indagine sul territorio.

Primo livello

Il primo livello è quello on the road, su strada, che si sviluppa prevalentemente sullo Stradone Asi di Frosinone, nell'area industriale, e nel "gemello" Asse Attrezzato di Cassino che dalla città conduce allo stabilimento FCA. Qui si incontrano in prevalenza ragazze dell'Est europeo appartenenti alla grande famiglia slava: albanesi, rumene, bulgare, ucraine, slovene, russe. Ci sono anche un po' di nigeriane, ma queste amano "lavorare" sulla vicina Morolense, nelle viuzze laterali o a ridosso della campagna che, in caso di blitz delle forze dell'ordine, si trasforma in un formidabile nascondiglio dove è praticamente impossibile acciuffarle. Inesistenti, invece, le italiane, da anni soppiantate dalle più disponibili, economiche e… formose concorrenti. In genere sono una trentina, di età variabile tra i 20 e i 35 anni, anche se purtroppo sono da registrarsi anche casi di ragazzine minorenni, 16 se non 15 anni, sbattute senza pietà in mezzo alla via, prede e vittime ambite di orchi senza scrupoli. I prezzi variano dai 30 euro della tariffa base per una prestazione "standard" e nella maggior parte dei casi molto veloce, anche solo 10 minuti ai 50 euro pagati per avere performance un po' più complete e prolungate.

I clienti? Ovviamente di tutte le estrazioni sociali e di tutte le età. In ascesa le quotazioni dei transessuali, anche 10 a sera, tutti con camper e dai prezzi contenuti: 30 o 50euro. L'orario preferenziale va dalle 20.30 alle 2/3 di notte, anche se ormai da qualche anno le ragazze cominciano il loro lavoro fin dalle prime ore del mattino.

Secondo livello

C'è poi il secondo livello, quello della prostituzione in casa, con orario prolungato, un po' come i grandi centri commerciali, dalle prime ore del mattino a notte inoltrata. Un mondo quasi invisibile, un fenomeno che spesso si sviluppa su base volontaria, senza protettori (invece sempre presenti per la prostituzione su strada),ma che fa registrare un notevole volume d'affari.

In questo caso le nazionalità differiscono leggermente: oltre alle slave ci sono infatti molte brasiliane, argentine, cubane e sudamericane in genere. Molto discrete, vivono praticamente segregate in casa. Escono solo lo stretto necessario per fare la spesa o acquistare qualcosa, cercando di dare il meno possibile nell'occhio e di non disturbare i vicini, visto che i loro talami ad ore sono mimetizzati in mezzo ai normali palazzi e condomini delle città. Se la provenienza è più variegata, l'età è invece del tutto simile a quella delle colleghe da marciapiede: si parte dai 20 anni per salire fino ai 40/45. Le tariffe invece sono un po' più alte, ma compensate e giustificate dal confort e dalla riservatezza offerti da appartamenti quasi sempre dotati di riscaldamento d'inverno e climatizzatori d'estate. Ecco allora che la cifra minima, per un rapporto "normale" di una quindicina di minuti massimo mezz'ora, è di 50 euro, mentre per i più esigenti e amanti del "sesso lento" la somma sale a 70 o anche a 100 euro.

Terzo livello

Ed eccoci al terzo livello, quello più "in", quello delle prostitute d'alto bordo, delle escort, accompagnatrici da mille e una notte. In genere si sviluppa nei night e in altri locali affini, dove le giovani trascorrono le serate e lavorano, quasi sempre all'insaputa dei titolari delle attività. Qui la regola è la bellezza mozzafiato delle ragazze che possono essere "affittate" anche per un'intera serata. Il programma prevede l'approccio nei salottini del night, poi una o più consumazioni, spesso champagne, qualche chiacchiera e schermaglia amorosa… e poi il trasferimento in camera per notti infuocate. Il tutto alla modica cifra di diverse centinaia di euro. Eh sì, perché qui, come detto, si parla di escort, di prostitute col corpo da top model. E allora una serata folle può costare anche 4/500 euro. In provincia ce ne sono parecchi di questi locali e tutti assiduamente frequentati.

Sesso online

A questi tre livelli, complice il Covid, se ne è aggiunto, dal 2020 in poi, un altro: quello del sesso online.

Proliferano gli annunci di prostitute specializzate in videochiamate hard, sesso telefonico, chat erotiche ed altre "amenità" simili. Un fenomeno parallelo a quello "reale", che con la pandemia ha fatto registrare buoni affari alle ragazze "tecnologiche".