13 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24h in Ciociaria su un totale di 679 tamponi. I negativizzati sono 39 mentre i ricoverati sono 12. Decessi fermi a quota zero. Questi i numeri sull'andamento della pandemia in provincia resi noti nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La mappa dei contagi

3 nuovi casi a Veroli, 2 ad Anagni e Atina. Un positivo in più ad Alatri, Amaseno, Cassino, Ferentino, Frosinone e Sgurgola.

Il confronto con ieri

Ieri ancora 17 casi contro i 16 della giornata precedente

a una media settimanale di 17,80. Dei 17, 3 sono di Veroli, 2 di Cassino, Fiuggi, Monte San Giovanni

Campano e Sgurgola, 1 di Acuto, Esperia, Ferentino, Frosinone, San Giovanni Incarico e Serrone.