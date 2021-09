I militari intimano l'alt a un'auto. Ma il conducente invece di fermarsi pigia sull'acceleratore e prosegue la corsa. Corsa che finisce contro il muro di un'abitazione e un veicolo parcheggiato nel cortile. In macchina due persone, un ventenne di Ceprano che è stato denunciato e una ragazza.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma fortunatamente i due non hanno riportato gravi conseguenze. Il ragazzo non si sarebbe fermato al posto di blocco perché era sprovvisto di assicurazione. Indagini e accertamenti dei militari. Per il cepranese è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.



La ricostruzione

Erano circa le 21.30 di giovedì quando è avvenuto il fatto. Gli uomini dell'Arma stavano effettuando un posto di blocco quando hanno intimato l'alt a una Citroen. Ma il conducente non si è fermato, ha proseguito tentando la fuga. Ma all'altezza di via Tombelle a Torrice è finito fuori strada, contro la recinzione di un'abitazione e poi una macchina.

Il forte rumore è stato subito sentito dai proprietari dell'abitazione che si sono ritrovati il veicolo nel cortile e contro la loro macchina. Sul posto oltre ai militari che hanno denunciato il ragazzo per resistenza a pubblico ufficiale, è intervenuto il personale medico con un'ambulanza. I proprietari dell'abitazione si sono rivolti all'avvocato Alessandro Petricca.