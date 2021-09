Continua la curva piatta dei contagi. Ieri ancora 17 casi contro i 16 della giornata precedente a una media settimanale di 17,80. Stabili, ma in leggera risalita il tasso di positività e l'incidenza per 100.00 abitanti.

Quest'ultima, rispetto a venerdì scorso però fa un balzo in avanti. Nel bollettino ci sono anche 26 guariti, nessun decesso, mentre scende, da 16 a 14, il totale dei ricoverati.



La giornata

Sono 17 i nuovi positivi. Di questi 3 sono di Veroli, 2 di Cassino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Sgurgola, 1 di Acuto, Esperia, Ferentino, Frosinone, San Giovanni Incarico e Serrone. In questa settimana si contano 89 contagi alla media di 17,80. A venerdì scorso erano 87 a una media di 17,4. Le due settimane, pertanto, viaggiano praticamente appaiate con la sola differenza del numero dei tamponi, 2.807 tutta la scorsa, 2.779 in questi primi cinque giorni. I positivi oscillano da un minimo di 7 a un massimo di 29.

A settembre si contano 446 contagi a una media di 18,58 contro i 982 di tutto il mese di agosto a 31,67 di media, mentre a luglio sono 384 a 12,38 di media e a giugno 189 a 6,30 di media. Sempre a settembre sono 56 i positivi di Frosinone, 37 a Veroli, 36 a Cassino, 29 a Anagni, 24 a Ferentino, 17 a Ceccano, 16 ad Alatri, 12 a Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Roccasecca, 11 a Esperia e 10 ad Amaseno.

Negli ultimi sette giorni si contano 16 nuovi casi a Frosinone e Veroli, 14 a Ferentino, 8 a Sgurgola, 6 a Ceccano ed Esperia e 5 a Cassino e Monte San Giovanni Campano. Nei sette giorni precedenti erano 11 a Veroli, 10 ad Anagni e Frosinone, 7 a Cassino e Sora.

Gli indicatori

Restano stabili, seppur in lieve crescita, tasso di positività e incidenza settimanale per 100.000 abitanti.

Il tasso di positività risale dal 2,36% al 2,47%. In settimana siamo a 3,23%, quella precedente si era chiusa al 4,34%, quella prima ancora al 4,47%, quella tra il 30 agosto e il 5 settembre a 5,08% e quella tra il 23 e il 29 agosto al 6,64%. A livello mensile il tasso è a 3,75% finora contro il 6,80% di agosto e l'1,93% di luglio. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, che si conta il venerdì, è a 26, in leggera crescita rispetto al 25,79 del giorno precedente.

Venerdì scorso, invece, il dato era a 24,32, per cui si è registrata una crescita del 6,9%. Il 10 settembre era 28,30, il 3 settembre 31,66, l'ultimo venerdì di agosto 46,54, il 20 agosto a 46,75, il 13 agosto a 46,96, il 6 agosto a 54,30, ultimo oltre la soglia di 50, al di sotto della quale il tracciamento viene eseguito senza problemi.

I guariti

Tornano oltre la ventina i negativizzati, ieri 26 dopo i 14 del giorno precedente. In questa settimana sono guariti in 133 contro i 155 a venerdì scorso. I negativizzati a settembre sono 719 contro i 902 di tutto il mese di agosto, mentre a luglio erano 163. Scendono, invece, i ricoverati, da 16 a 14 e tornano ai livelli del 21 e 22 settembre. Fino al 12 settembre se ne sono contati 21.

I test nelle scuole sentinella

Ieri secondo giorno di test salivari a Frosinone per il progetto di monitoraggio nelle scuole sentinella. La Asl di Frosinone è partita dall'istituto comprensivo Frosinone 2. Nel primo giorno un centinaio i test eseguiti, tutti negativi. Ieri, invece, ne sono stati effettuati altri 90.