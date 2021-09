17 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ciociaria, su un totale di 688 tamponi. I negativizzati sono 26 mentre i ricoverati 14. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. Questi i numeri sull'andamento della pandemia in provincia diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La mappa dei contagi

Veroli registra il maggior numero di nuovi positivi in provincia con 3 casi in più. 2 a Cassino, Fiuggi, Monte San Giovanni Campano e Sgurgola. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti comuni: Acuto, Esperia, Ferentino, Frosinone, San Giovanni Incarico e Serrone.

Il confronto con ieri

Con i 16 casi di ieri sono 72 quelli della settimana a una media di 18 ogni 24 ore. I nuovi positivi provengono da Frosinone e Sgurgola con 3, Monte San Giovanni Campano e Veroli con 2, Cassino, Castro dei Volsci, Esperia, Fiuggi, Paliano. Zero decessi e si rialza, da 14 a 16, il numero dei ricoverati.