Non sanno più a chi rivolgersi i residenti di via Capranica per la serie di perdite idriche che da tempo si stanno registrando nell'arteria secondaria.

«Continuano a fare riparazioni ma subito dopo si ripresenta la perdita idrica», spiegano gli abitanti stanchi di questa situazione.

«Ci sono stati già interventi di ditte dell'Acea nella strada ma il problema continua a manifestarsi. Si aggiusta, si rattoppa con nuovo asfalto ma l'acqua dalle tubature sotto terra fuoriesce. Abbiamo fatto le segnalazioni al numero verde ma niente c'è una perdita ormai che perdura da tanto tempo. E l'acqua - spiegano - continua a uscire dal sottosuolo».

«Siamo stanchi di aspettare e fare richieste - concludono - occorre un intervento risolutore con il cambio della conduttura altrimenti non cambierà nulla e l'acqua continuerà a sprecarsi».