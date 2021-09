Dopo sette anni è stata riaperta ieri pomeriggio la strada provinciale 132 Santi Cosma e Damiano-Coreno Ausonio, ripristinando così il collegamento tra la cittadina del sud pontino e quella frusinate.

La Provincia di Latina ha dato l'ok definitivo alla ripresa della circolazione, con grande soddisfazione da parte del sindaco di Santi Cosma e Damiano Franco Taddeo.

«Si ringrazia - ha detto Taddeo - la Provincia di Latina, per quanto posto in essere in risposta alle richieste di questa amministrazione. Era da troppo tempo che attendevamo la riapertura di una strada chiusa con una ordinanza del 17agosto del 2014, per una frana che costituiva un serio pericolo per i mezzi in transito. Ieri quella ordinanza è stata revocata e così il traffico tra il Sud Pontino e la Ciociaria, è stato riattivato.

Ovviamente - ha continuato il primo cittadino - saranno ripristinati anche i collegamenti dei mezzi pubblici, ma soprattutto sono terminati i disagi per i tanti automobilisti che, per recarsi nella zona frusinate, dovevano effettuare un percorso alternativo più lungo.

Un discorso che ovviamente vale anche per coloro che dall'area frusinate vengono nell'estremo sud pontino».

L'amministrazione sancosimese ha pressato tanto la Provincia per la riapertura della strada, tanto che nel maggio del 2018 inviò, attraverso l'avvocato Rossi, una diffida all'ente di via Costa. Un'iniziativa dettata dal fatto che la Provincia non aveva adottato alcun provvedimento per risolvere un problema, molto sentito dalla popolazione locale, ma anche da quella della vicina Coreno Ausonio.

Infatti molti operai, studenti, lavoratori che sono impiegati nelle aziende che si occupano dell'estrazione del marmo, cittadini che dovevano imboccare l'autostrada, erano tutti costretti a percorrere vie alternative. In quella occasione il Comune aveva chiesto anche l'accesso agli atti e illegale del Comune aveva anche ipotizzato la possibilità di agire giudizialmente, per la chiusura di una strada che sembrava non riaprire più.

Ora dopo ottantacinque mesi il traffico è stato riaperto e l'augurio è che non ci siano più problemi di tenuta del costone che sovrasta la strada pontino-ciociara.