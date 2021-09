Pronti a sollecitare nuovamente la Provincia per la messa in sicurezza della frana di Santi Cosma e Damiano.

Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo interviene dopo l'articolo pubblicato nell'edizione di ieri del nostro giornale. Lo fa per chiarire la posizione del Comune ma, soprattutto, per assicurare ai cittadini residenti nella zona la massima vicinanza e l'impegno dell'Ente di piazza IV Novembre affinché arrivino le risposte tanto attese.

«Quella frana ci fu a gennaio 2016 - racconta il primo cittadino Anselmo Rotondo - Ricordo che ci recammo, insieme con i tecnici comunali, subito sul posto per vedere cosa fosse successo. La strada in questione non è di competenza comunale ma in quelle della Provincia. Per questo motivo sin dal primo momento abbiamo sollecitato più volte affinché si provvedesse a predisporre un opportuno progetto di ripristino e a reperire i fondi.

Infatti - prosegue - il Comune non può intervenire su quell'area perché non di nostra competenza, l'opera dovrà essere predisposta e finanziata dalla Provincia.

Ricordo anche un sopralluogo dell'allora presidente del Consiglio provinciale Maura che garantì gli interventi in tempi brevi».

Poi aggiunge: «Purtroppo ad oggi, nonostante i molti solleciti e le tante riunioni che abbiamo fatto, ancora non è stato predisposto questo progetto. Da parte nostra continueremo l'azione di pressing e invieremo una nuova richiesta alla Provincia affinché proceda nel minor tempo possibile a predisporre e realizzare l'opportuno progetto di messa in sicurezza. Un atto necessario per i molti residenti che stanno subendo da ormai diversi anni questi disagi».