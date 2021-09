Fridays for Future: venerdì 24 settembre sciopero globale per il clima: aderiscono anche gli studenti di Sora. Si sono dati appuntamento questa mattina al centrale parco Santa Chiara con cartelloni e slogan per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni. Chiedono politiche green e più rispetto per l'ambiente. Presenti studenti degli istituti superiori di Sora, Arpino ed Isola del Liri. La manifestazione si sta svolgendo sotto il controllo delle forze dell'ordine.