Tragedia alle porte di Roma, in campagna, dove un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto giovedì mattina in via Lo Schiavo, ad Artena, Comune della provincia romana.

Richiesto l'intervento al 112 per "soccorso a persona" sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Colleferro, assieme ai carabinieri ed al personale del 118.

Rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo che si era ribaltato per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Accertato il decesso dell'uomo sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma intervenuti sul posto. Sequestrato il trattore, di proprietà della vittima, la salma dell'uomo residente nella stessa Artena è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.