Parte il servizio civile e il sindaco di Coreno Ausonio rivolge il proprio plauso e augurio ai ragazzi che nei prossimi mesi saranno impegnati nell'importante attività. «L'augurio più caro per questo anno che vi vedrà impegnati nel servizio, nel "dono", nel desiderio di lasciare un segno in questa nostra comunità - ha affermato il primo cittadino Simone Costanzo - Perché proprio questo è lo scopo e l'obiettivo del servizio civile universale: è servizio perché vi rimboccherete le maniche a fianco di chi ha più bisogno, sia dal punto di vista fisico che educativo; è civile perché il volontariato è uno dei simboli di democrazia che nessuno ci potrà mai impedire di svolgere, cioè l'interessarci degli altri;

è universale perché non esclude nessuno né tra i destinatari né tra i volontari stessi. Ed è per questo che ho pensato in apertura al mio saluto, alla frase di un grande poeta del nostro tempo, Tagore. Una frase che mi ha accompagnato sempre e che spero apprezzerete vivendo questa esperienza con il desiderio di renderla occasione di crescita, come segno di grande maturità. Sappiate che questo anno di servizio civile è stato preparato con tanti mesi di lavoro, dedicati alla stesura dei progetti e da tante mille attenzioni, proprio come quando si aspetta una persona a cui teniamo.

E questo già è il segno di come siete stati attesi. Il nostro mondo oggi più che mai ha bisogno di voi, giovani con entusiasmo, energia, capacità di sognare. In questo periodo storico sappiate essere un segnale di speranza perché Coreno ha bisogno di voi».