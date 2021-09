"Castelforte Futura" rispedisce al mittente le accuse del movimento "Castelforte Rinasce", accusato di agire solo per «scopi elettoralistici, attraverso un becero ostruzionismo e un'ostentata propaganda denigratoria». Come riportato ieri nel mirino di "Castelforte Rinasce", che candida Angelo Felice Pompeo come sindaco, c'è l'installazione delle tre isole ecologiche e l'avvio di opere pubbliche.

Il gruppo che fa campo al sindaco uscente Cardillo, precisa che l'impianto installato a Suio Alto, non crea nocumento alla incolumità della nostra comunità, ma la situazione è diametralmente opposta, in quanto l'impianto non emana, per sua conformazione, in alcun modo cattivi odori, essendo destinato soprattutto alla raccolta di plastica, carta e vetro a totale supporto della raccolta differenziata già in essere e che contribuisce a rendere il nostro comune sempre più green e più eco-sostenibile. «Non ci stupisce - recita il documento di "Castelforte Futura" - che l'attenzione dei consiglieri di opposizione si sia focalizzata su questa problematica, che è sempre possibile rimodulare come su altre opere solo in prossimità delle elezioni comunali;

ciò a riprova del fatto che tali aspiranti amministratori sono interessati più a gettare fumo negli occhi degli elettori che al miglioramento della qualità della vita di questi ultimi. A prova di ciò, basti ricordare che gli stessi "accusatori" sono coloro che più volte hanno puntato il dito contro questa amministrazione per la mancata installazione delle isole ecologiche! Appare superfluo aggiungere altro su questo argomento.

Concludendo, ci spiace rimarcare che anche in questa occasione, in maniera del tutto ingiustificata, si sono fatti portatori di odio e rancore. Le loro accuse le rispediamo al mittente, in quanto, come i cittadini ben sanno, abbiamo sempre agito in maniera cristallina e nel pieno rispetto delle norme. Non si può più tollerare questo tipo di atteggiamento irresponsabile da parte di chi si candida ad amministrare un paese e una comunità».