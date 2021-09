Formaggi, olio, vino, dolci, lavanda: i sapori dei monti Aurunci si sono messi in bella mostra, per la gioia di vista e palato dei numerosi visitatori, nella manifestazione "Sapori sotto l'Arco" che si è svolta a Esperia, ideata dalla XIX Comunità montana di Esperia, guidata dal commissario Oreste De Bellis, e dai comuni che afferiscono all'ente montano. Comuni, Pro Loco, associazioni, produttori: tutti insieme hanno dato vita ad una grande serata di promozione del territorio riunito sotto i monti Aurunci in piazza Roma.

«Grazie a tutti coloro che hanno collaborato - ha detto De Bellis – al sindaco di Esperia Giuseppe Villani, agli operai comunali, ma un grande grazie va alla pro loco di Esperia e al suo presidente Marco che hanno garantito il montaggio e l'organizzazione degli stand. Una bella piazza, contornata dagli stand dei produttori, e dai profumi e dai sapori di lavanda, marzolina, olio, formaggi, prodotti da forno, peperoni, birra artigianale e tanto altro allietato dalla musica dei "Musicisti del Basso Lazio". Finalmente si torna a vivere, si animano i nostri borghi, e offrono un bel colpo d'occhio e speranza per il futuro. Manifestazioni così servono a promuovere e sviluppare tutto il territorio. Crediamoci, uniti tutti insieme, possiamo lavorare per il nostro Arco degli Aurunci».

La manifestazione ha rappresentato una "vetrina" non solo per il territorio Esperia, ma anche per gli altri Comuni che fanno della XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci": Castelnuovo Parano, Ausonia, Vallemaio, Coreno Ausonio e Sant'Andrea del Garigliano, tutti presenti con i loro prodotti artigianali e sapori, tutto uniti dagli stessi monti.