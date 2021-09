Terribile schianto a Pontecorvo, in via Ravano, poco fa. L'impatto tra un'auto e un trattore è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente della vettura. Immediato l'arrivo sul posto di 118 e carabinieri. Vista la gravità delle ferite, per l'uomo - un cinquantenne del posto- si è reso necessario l'arrivo di una eliambulanza che sta atterrando in questi minuti. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei militari.