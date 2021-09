C'è tempo fino al prossimo 30 settembre per fare richiesta per avere il rimborso per l'acquisto dei libri di testo. Rimborso per l'acquisto dei libri di testo sia cartacei che digitali o notebook, i dizionari e libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole e sussidi digitali: software per gli studenti iscritti, nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di I grado e 1° e 2° anno della scuola secondaria di II grado) nonché del 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di II grado.

La domanda dovrà essere presentata all'ufficio protocollo dell'Ente o inoltrata via pec a: servizisociali.morolo @pec-cap.it, entro