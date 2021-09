Dopo i bambini della scuola materna di Santa Francesca, anche una classe seconda della primaria è in isolamento per un caso covid. Gli alunni, come da prassi in queste circostanze, seguiranno le lezioni attraverso la didattica a distanza. Il 30 settembre per poter tornare a scuola dovranno sottoporsi a un tampone di controllo.

I fatti

Lunedì mattina le aule dell'infanzia erano vuote.

Classi in quarantena. La settimana scorsa, prima del weekend, due bambini hanno accusato febbre e mal di pancia ed è scattata la quarantena preventiva. I bambini prima del rientro saranno sottoposti il 27 settembre a tampone. Ieri la disposizione della quarantena è scattata anche per una classe seconda della scuola primaria, ospitata nello stesso edificio nella zona periferica della città.

Una chiusura necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria in corso, tutelare la salute e la sanità pubbliche e salvaguardare la comunità scolastica in questione. Ovviamente i locali delle sezioni interessate saranno sottoposte a sanificazione, come da protocollo. I docenti, se sono state rispettate le norme igienico-sanitarie, non sono soggetti a provvedimenti di quarantena, ma è necessario comunque che continuino a rispettare le comuni norme igienico-sanitarie, quindi distanziamento, igiene delle mani, uso adeguato degli opportuno dispositivi di protezione.