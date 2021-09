Furgone fermato nella notte con trecento capi d'abbigliamento rubati: due denunciati per ricettazione, merce recuperata. Gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino nella nottata di ieri nel tratto compreso tra Colfelice e Pontecorvo hanno provveduto al controllo di un furgone nel cui vano carico erano presenti oltre 300 capi di abbigliamento da donna sistemati alla rinfusa e privi di documentazione di trasporto.

Gli occupanti del mezzo oltre a non dare contezza della provenienza della merce, hanno fornito dichiarazioni discordanti sull'ingresso in autostrada. Dai controlli è saltato fuori che la merce era stata rubata in una ditta tessile del capoluogo toscano, dove era stato effettuato un furto di capi di abbigliamento. I fermati già noti alle forze dell'ordine sono stati denunciati per ricettazione all'autorità giudiziaria. Indagini in corso.