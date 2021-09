Casi quasi dimezzati in 24 ore con tasso di positività in discesa. Stabile l'incidenza per 100.000 abitanti, mentre si rialza, da 14 a 16, il numero dei ricoverati. Partiti i test salivari nelle scuole con l'istituto comprensivo Frosinone 2. Ne sono stati eseguiti circa cento.

La giornata

Con i 16 casi di ieri sono 72 quelli della settimana a una media di 18 ogni 24 ore. I nuovi positivi provengono da Frosinone e Sgurgola con 3, Monte San Giovanni Campano e Veroli con 2, Cassino, Castro dei Volsci, Esperia, Fiuggi, Paliano e Pignataro Interamna con 1.

Rispetto alla passata settimana, sempre alla data del giovedì, il dato si è ormai allineato: 71 positivi contro 72.

Tre settimane fa erano 65. E, infatti, le ultime tre settimane si sono concluse a una media di 20,71, 16,71 e 17,43. L'ultima di agosto, invece, è stata archiviata a 29,71.

I test salivari

Partito, con i primi cento test, il monitoraggio nelle scuole sentinella. Un programma che punta, con test molecolari gratuiti e su base volontaria, a verificare il grado di circolazione del virus nelle scuole d'Italia. Ieri e oggi il via dall'istituto comprensivo Frosinone 2. Dalla prossima settimana i test saranno estesi anche alle tre due scuole sentinella della provincia, i comprensivi Cassino 2 e Sora 3. In totale la campagna, riservata alle scuole elementari e medie, punta a monitorare 868 alunni della primaria e 552 della secondaria di primo grado.

I guariti

Si registrano altri 14 negativizzati, un dato inferiore alle 24 ore precedenti quando erano stati 27. È il dato migliore degli ultimi giorni dai 13 guariti del 15 settembre. Tuttavia, si registra un rialzo del numero dei ricoverati, passati da 14 a 16. È il dato più alto dopo 20 del 13 settembre. Da allora al massimo i casi erano stati 15 ed erano scesi fino a 12.

I valori

Visto il numero elevato di tamponi, ieri 677 dopo i 714 del giorno precedente, scende ancora il tasso di positività. In tre giorni è passato dal 4,77% di martedì al 4,06% di mercoledì al 2,36% di ieri. Non si scendeva tanto in basso dall'1,57% del 16 agosto. Stabile l'incidenza che si mantiene sui 25. Ieri a 25,79 contro il 25,37 del giorno prima.

Il bollettino

«Nel Lazio su 11.123 tamponi molecolari e 13.740 tamponi antigenici per un totale di 24.863 tamponi, si registrano 372 nuovi casi positivi (+81). Sono 12 i decessi (+8) compresi i recuperi, 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%. I casi a Roma città sono 184», fa sapere l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Quest'ultimo, a proposito della terza dose addizionale, ricorda che è «on line la pagina per la prenotazione della dose addizionale solo per le categorie elencate dalla circolare del ministero della Salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021.

La mappa dei casi di Covid nelle province di Frosinone e Latina e nel Lazio Queste categorie possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione. Tutte le info sul portale salutelazio.it».

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio sono state «eseguite oltre 8,1 milioni somministrazioni, pari a oltre l'81% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna». In Italia, invece, si registrano 4.061 casi, più o meno in linea con il dato del precedente bollettino, e 63 morti (di cui 10 pregressi di Lazio e Sicilia). Gli attuali positivi sono 105.083.