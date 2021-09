Dalle prime ore della mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale

Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone stanno

dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari reali e personali emanata dal

GIP presso il Tribunale di Cassino, su richiesta della competente Procura della Repubblica di

Cassino, e consistenti in 3 arresti domiciliari, un obbligo di dimora e un divieto di dimora, nonché il

sequestro di un depuratore consortile nel cassinate, per il reato d'inquinamento ex art. 452 bis del

codice penale. Sono in corso perquisizioni domiciliari.

I fatti contestati risalgono al 2020 – 2021, derivanti da un fascicolo aperto nel 2018, e riguardano la

società che gestisce un depuratore consortile che convoglia i reflui di alcune aziende e comuni del

cassinate. Seguirà comunicato stampa. Il Col. Alessandro Bettosi e il Ten. Col. Vitantonio Masi rilasceranno interviste sull'operazione

in atto alle ore 11:00 presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone.