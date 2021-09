Incidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla superstrada Sora Ferentino all'altezza del mobilificio Rufa in direzione Frosinone. Due auto coinvolte nel tratto dove da qualche giorno si stanno effettuando i lavori per la sistemazione dell'asfalto e dei giunti. I conducenti delle due vetture non hanno riportato fortunatamente gravi conseguenze. Sul posto il personale medico per prestare le prime cure. Inevitabili le lunghe code anche perché c'è il restringimento della carreggiata per i lavori.