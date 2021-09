Viene fermato a un posto di blocco. Mostra chiari sintomi di alterazione psico-fisica dovuta, stando alle accuse, all'assunzione di sostanze stupefacenti. Invitato a sottoporsi ad accertamenti da effettuarsi in una struttura sanitaria, tesi a verificare l'uso di sostanza stupefacente, si rifiuta divincolandosi con strattoni e spinte. Bloccato e denunciato dai carabinieri. Nei guai un trentaquattrenne di Patrica. L'uomo è stato fermato dai militari del Norm della Compagnia carabinieri di Anagni, a Ferentino, nel corso di servizi per il controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla prevenzione e repressione di reati in genere.

L'accusa per il trentaquattrenne è di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire un grammo di crack, abilmente occultato all'interno del veicolo di cui era alla guida. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il veicolo è stato sequestrato e affidato al legittimo proprietario, mentre il documento di guida è stato ritirato e inviato all'autorità amministrativa per il provvedimento di sospensione.

L'uomo è stato, inoltre, segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Come detto, il trentaquattrenne deve rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti.