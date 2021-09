La vicenda Investimento in pieno centro: paura per l'uomo ferito e traffico in tilt Probabilmente il conducente dell’autovettura, avendo il sole di fronte non si è avveduto in tempo dell’uomo che stava attraversando la strada

23/09/2021

Investimento di un settantaquattrenne ieri mattina al centro di Scauri. Un incidente che ha creato problemi al traffico lungo la via Appia, per consentire i soccorsi e i rilevi. Il sinistro si è verificato poco prima delle nove, quando una Chevrolet condotta da un pensionato di Scauri, ha investito un settantaquattrenne del luogo, che stava attraversando la strada. L'uomo ha riportato varie contusioni, ma soprattutto un trauma cranico. È stato subito soccorso e trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Sul luogo dell'incidente si è portata una pattuglia della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso. Probabilmente il conducente dell'autovettura, avendo il sole di fronte non si è avveduto in tempo dell'uomo che stava attraversando la strada. Il traffico è ripreso regolarmente dopo circa un'ora.

