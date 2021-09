È stata definita la programmazione della pulizia e della sanificazione delle strade e piazze nel centro urbano.

Gli interventi sono previsti nelle giornate di oggi, domani e 25 settembre. I divieti di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, sono così articolati: nella giornata odierna dalle ore 7.30 alle 10.30 in via Riviera Liri, dalle 9.30 alle 12 in piazza Cavour, dalle 12 alle 14 in piazza Colle Uccelli e dalle 12 alle 17 in via Gioberti.

Domani, 24 settembre, dalle 7.30 alle 10 divieto di sosta in via Principe Amedeo e via Regina Margherita, dalle 10 alle 12 in via Alfieri. Il 25 settembre dalle 14 alle 17 in via Celletti, Corso della Repubblica, via Bixio e via La Marmora. Con ordinanza n° 127, il sindaco ha disposto i divieti con rimozione forzata per garantire al meglio gli interventi di pulizia straordinaria.