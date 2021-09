Oltre un milione di euro sarà investito per il recupero e la valorizzazione di Palazzo Vespignani. Mentre nei prossimi giorni, come programmato, saranno rimosse le erbacce e realizzata una radicale pulizia del centro, anche in prossimità del prestigioso edificio.

Fornisce rassicurazioni in tal senso il vicesindaco Vincenzo Cacciarella, che replica agli attacchi del consigliere Castaldi il quale puntava il dito contro l'Amministrazione denunciando "cantieri lumaca" e degrado. «Castaldi - esordisce il vicesindaco - pubblica sui social le foto delle "erbacce" sotto il ponteggio di Palazzo Vespignani subito dopo l'affissione sull'albo pretorio dell'ordinanza di pulizia e sanificazione straordinaria del centro, compresa piazza Cavour e i vicoli adiacenti. Già nelle settimane scorse l'assessore Bertoni e il consigliere Fortuna avevano programmato l'intervento, che non riguarderà soltanto il centro, ma ampie zone della città come indicato sulla delibera di Giunta n° 129 del 12 agosto scorso, a dimostrazione del fatto che gli interventi sono stati programmati con largo anticipo rispetto alle esternazioni confuse di Castaldi.

Se il consigliere si fa una passeggiata nel quartiere Montecitorio e prosegue per la Stazione, può verificare che i lavori sono iniziati da qualche giorno. Invece, riguardo alla tempistica di cantiere - prosegue Cacciarella - ricordo a Castaldi che il Comune è stato obbligato a restituire oltre 157mila euro alla Regione per inadempienze ed errori che lui conosce bene, perchè commessi durante il periodo in cui l'assessore ai Lavori pubblici era proprio lui. Ripianati i debiti lasciati dall'attuale consigliere, noi abbiamo provveduto a presentare i progetti a Regione e Gal, ottenendo tre finanziamenti, oltre a una compartecipazione comunale, per un totale di un milione di euro».

Il vicesindaco conclude: «Sono in corso i lavori del primo lotto, in questi giorni è stata espletata la gara per il secondo e pertanto procede la ristrutturazione dell'intero primo piano di Palazzo Vespignani. Parallelamente, stiamo aggiornando la progettazione e acquisendo i pareri per appaltare anche i lavori della facciata. Tutto, quindi, procede regolarmente».