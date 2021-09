La sorveglianza scolastica in paese quest'anno sarà potenziata grazie all'ausilio del'associazione "Ec Julianus Volontari d'Italia", presieduta da Ennio Carizzi.

Lo ha deciso la Giunta del sindaco Adriano Lampazzi che ha ritenuto opportuno avvalersi della competenza del gruppo di protezione civile per garantire non solo la vigilanza all'esterno degli istituti scolastici del territorio, ma anche per assicurare il pieno rispetto delle normative anti-Covid per l'accesso ai plessi.

Pertanto, è stata firmata un'apposita convenzione con la "Ec Julianus", che da anni si dimostra efficiente, impeccabile e puntuale nelle tante attività svolte a sostegno della collettività.

Per l'intero anno scolastico, quindi dallo scorso 8 settembre e fino al prossimo 8 giugno, almeno due volontari dell'associazione presteranno il servizio all'entrata e all'uscita delle scuole cittadine, servizio potenziato con quattro unità nelle giornate di venerdì, quando si tiene il consueto mercato settimanale e quindi c'è un maggiore flusso di persone in paese.

Il Comune si avvarrà del contributo della Protezione civile attraverso il Comando di Polizia locale, alle cui dipendenze dovranno operare i volontari, e nessuna pretesa economica come di inquadramento nella pianta organica municipale potrà essere avanzata dagli stessi per la loro opera di assistenza e vigilanza davanti alle scuole, all'entrata e all'uscita degli alunni, Oltre al personale, l'associazione metterà a disposizione del servizio le proprie attrezzature, fornite dalla Regione Lazio, e un automezzo. Il Comune, invece, fornirà al gruppo di Protezione civile una somma di 3.000 euro quale rimborso spese forfettario per l'intero periodo, non potendo in alcun modo retribuire i volontari.