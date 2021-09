La Casa di don Andrea inaugura una nuova stagione di attività e lo fa proponendo per la serata di presentazione un'esperienza sensoriale per avvicinare al mondo dei malati di sclerosi multipla. Appuntamento a sabato alle 21 nel piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Le Prata per condividere un laboratorio esperienziale organizzato dai volontari AISM e pensato per provare sulla propria pelle alcuni sintomi che vivono quotidianamente gli affetti da sclerosi.

Ad intervenire infatti, ci sarà il presidente nazionale della Conferenza delle persone con sclerosi multipla, Gianluca Pedicini che restituirà la panoramica della situazione in Italia.

La serata sarà anche l'occasione per presentare alla comunità i nuovi progetti in programma nella Casa di Don Andrea, grazie alla guida e all'impegno del parroco don Dino.