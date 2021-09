"Dolci baci languide carezze", l'ultimo cortometraggio prodotto da Atelier Lumiere e diretto da Fernando Popoli per il Convitto Regina Margherita di Anagni è in programmazione domani, alle ore 15,30, nell'aula magna del Liceo Annesso.

Il film è una storia sentimentale di ragazzi alle prime armi che si contendono una ragazza in modo conflittuale. Interpreti i giovani Sara Severa, Federico Gentili, Andrea Crescenzi e, nel ruolo dell'affascinante docente di teatro, Eugenia Tamburri. Girato in Full Hd e Dolby stereo surround, si avvale delle musiche di Marco Grande e della fotografia di Rosario Russo, al progetto hanno partecipato circa 70 studenti che hanno seguito l'evoluzione del linguaggio del cinema e hanno partecipato alle riprese come stagisti, attori e comparse rendendo il set particolarmente stimolante e vivace.

Il progetto è stato finanziato dal Miur, Ministero dell'istruzione, della Università e della Ricerca e dal Mibact, Ministero per i beni e le Attività Culturali attraverso un bando pubblico vinto dal Convitto.