Ieri mattina sono state consegnate agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Anagni le borracce plastic-free da parte del sindaco Daniele Natalia, degli assessori Vittorio D'Ercole, Floriana Retarvi, Giuseppe De Luca, Valentina Cicconi e Carlo Marino e dei consiglieri comunali Riccardo Ambrosetti, Luigi Pietrucci e Danilo Tuffi.

«L'obiettivo è quello di ridurre il consumo e lo spreco di plastica per aiutare concretamente l'ambiente», afferma il sindaco Natalia. «È stato stupendo vedere le facce contente dei bambini e dei ragazzi per questo gesto - continua - ancor più bello è stato toccare con amano quanto le giovani generazioni siano consapevoli dell'importanza della difesa dell'ambiente e dell'ecologia. Ridurre il consumo di plastica significa allungare la vita alla natura».

L'Italia sta diventando uno dei Paesi più attenti al riciclo e recupero della plastica, una svolta green determinata anche da una maggiore consapevolezza non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini. «In realtà - conclude Natalia - all'avanguardia sui processi di recupero della plastica ma anche sull'utilizzo di materiali alternativi sono stati proprio i più giovani dai quali tutti dovremmo imparare. L'iniziativa dell'amministrazione per la donazione di borracce in sostituzione delle classiche bottiglie d'acqua in plastica si pone su questa stessa linea.

Se deve passare un concetto sul tema è proprio quello di dire che ognuno di noi, compresi i più piccoli, può fare la propria parte per l'ambiente e per il proprio "ecosistema", anche bevendo e riempiendo giornalmente una borraccia anziché utilizzare e poi gettare una bottiglia di plastica».