Grande attesa da parte dei fedeli per i lavori dell'assemblea pastorale in programma da domani a domenica con inizio ore 15. Un appuntamento molto importante con il quale ci sarà una sorta di fase riepilogativa del cammino fatto dalla Diocesi di Anagni - Alatri nel corso degli ultimi tempi. Il titolo dell'evento non lascia adito a dubbi su ciò che si discuterà: "Dalla famiglia il dono della Fede. Dalla Parrocchia una presenza di speranza".

Negli ultimi anni, purtroppo, la società ha subito forti cambiamenti, tanti valori si sono persi, le famiglie si sono sfaldate e tanti canoni sono venuti meno. Il grido d'allarme che giunge dalla Chiesa è rivolto proprio a questa tematica e, il titolo della Pastorale, ne è la conferma. Al centro della questione il lavoro svolto dalla Chiesa soprattutto quello rivolto al fanciullo nella sua fase educativa all'interno della famiglia e del tessuto della parrocchia.

I lavori, della prima giornata, vedranno il professor Davide Lampugnani svolgere la sua relazione dal titolo "Ascoltare e raccontare: le comunità Cristiane nella società dell'incertezza". Sabato sarà la volta di don Giuliano Zanchi sul tema "Relitti e tesori: piccole eredità di una lezione non cercata". La manifestazione si svolgerà presso il centro pastorale diocesano della cittadina termale. Domenica infine ci sarà l'ordinazione diaconale di Antonello Pacella che avverrà nella Cattedrale di Anagni.