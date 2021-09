Ripartono le attività del Centro don Milani presso la Fondazione Exodus con il doposcuola educativo che affianca l'attività didattica con sport, teatro, musica e coaching motivazionale. Un progetto educativo da condividere con scuola e famiglia, un'esperienza educativa finalizzata ad aiutare i ragazzi ad ottenere autonomia e responsabilità nello studio, miglioramento dei risultati scolastici ottimizzando tempi ed energie, maggiore sicurezza durante lo studio e le prove scolastiche aumentando l'autostima.

Doposcuola mirato all'apprendimento dei metodi di studio efficaci grazie al lavoro individuale o per piccoli gruppi. Un'occasione da non perdere per i ragazzi e per le famiglie che possono così vivere un'esperienza unica sia a livello formativo che personale di crescita.