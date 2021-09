Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3.970 casi di positività al Covid, mentre si registrano 67 morti. In calo ricoveri (-141) e le terapie intensive (-3). Sono 292.872 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sono stati 330.275. Il tasso di positività è dell'1,4%, in lieve crescita rispetto all'1% di ieri.