Incidente all'alba di questa mattina nel territorio di Isolabella, zona periferica del comune di Cisterna.

Un'auto si è ribaltata in via Nettuno, a pochi metri dall'intersezione con via Toti. Secondo le prime informazioni, una donna al volante della sua Fiat Panda è uscita fuori strada urtando contro il guard-rail. L'impatto con il dispositivo di sicurezza ha poi provocato il ribaltamento del mezzo, finito sotto sopra al centro della carreggiata. Alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente si sono fermati a prestare soccorso alla donna che fortunatamente non riportato conseguenze. La conducente infatti, è uscita illesa dall'abitacolo.