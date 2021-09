L'uso degli spray urticanti da parte delle forze di polizia. È questo il tema dell'incontro, tenutosi lunedì nella sede della protezione civile di Frosinone. Tornano così in presenza i corsi per la polizia locale della Cisl Fp. L'incontro, svoltosi nel pieno rispetto delle norme Covid-19, ha visto la partecipazione di numerosi agenti ed ufficiali della polizia locale. Il corso ha riguardato le tecniche e tattiche operative, utilizzo dello spray anti-aggressione ed è stato tenuto, a titolo gratuito, per gli iscritti e non, da Mauro Costa, dirigente sindacale Cisl, funzionario del corpo di polizia locale di Roma capitale e maestro 3° Dan di karate.

Hanno partecipato agenti e ufficiali della polizia locale dei Comuni di Frosinone, Alatri, Torrice, Sgurgola, Serrone, Guarcino, Giuliano di Roma, Patrica, Prossedi e Sezze. «Ringraziamo tutta l'amministrazione di Frosinone e il comandante Donato Mauro dichiarano il reggente della Cisl Fp di Frosinone Antonio Cuozzo ed il responsabile dipartimento enti locali Raffaele Ercoli per la grande disponibilità dimostrata che ci ha permesso di organizzare questo corso.

Siamo sempre più convinti nell'esigenza di offrire ai lavoratori della pubblica amministrazione corsi gratuiti e qualificati, che ormai da anni la Cisl Funzione Pubblica offre ai propri iscritti e non. Nei prossimi mesi incentiveremo sempre di più la formazione del territorio della provincia di Frosinone, con corsi di infortunistica stradale, teorici e pratici, falso documentale, procedura penale, polizia giudiziaria ad amministrativa, tutti propedeutici anche per le eventuali selezioni per le progressioni di carriera e l'attribuzione dei gradi. Non tralasceremo, però, gli altri settori».