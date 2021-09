Tragedia sulla Casilina, nel territorio di Palestrina. E' morto sul colpo dopo che la moto che stava guidando ha impattato violentemente contro un trattore con rimorchio. A perdere la vita un centauro di 34 anni. L'incidente stradale con esito mortale intorno alle 11:30 di questa mattina.

Secondo una prima ricostruzione la moto Honda Cbr condotta dal 34enne residente in provincia di Roma, si è scontrata violentemente contro un trattore che stava attraversando l'incrocio della SR6 da via Colle del Verdone. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella della sua potente due ruote.

Apparse subito critiche le condizioni dell'uomo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Al fine di consentire ai carabinieri della Compagnia di Palestrina di eseguire i rilievi scientifici il tratto di Casilina dove è avvenuto l'incidente mortale è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni di marcia con il traffico deviato sulla viabilità locale del Comune dei Monti Prenestini.