Lavori in corso presso il Monumento naturale "Lungo Fibreno-Tremoletto", che verrà migliorato con la realizzazione di nuove strutture sportive. Ad annunciare l'arrivo degli operai è stato il vice sindaco Francesco Romano. Un intervento che ha suscitato subito un coro di consensi via social da parte dei tanti che già fruiscono dell'area verde e che presto avranno a disposizione una vera palestra all'aperto, una novità assoluta per la città. «Abbiamo avuto due finanziamenti, ciascuno di 30.000 euro, dalla Regione Lazio ha spiegato il vicesindaco Romano - Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti e anche Mauro Buschini. Tra poco inaugureremo un'area fitness, un vero percorso della salute, con due piazzole attrezzate per fare attività motoria. Inoltre verranno collocate anche delle panchine. Un percorso ad hoc per rendere più accogliente un luogo caro a molti sportivi e a chi ama passeggiare nella natura».

Non solo un percorso fitness, il vicesindaco anticipa altri interventi: «Per completare l'intervento di miglioramento degli spazi, vicino la casetta troveremo anche la pubblica illuminazione e un servizio di videosorveglianza per garantire sicurezza all'intero percorso». Romano parla anche dei tempi dell'operazione: «Il termine dei lavori è previsto tra circa quindici giorni. C'è un rallentamento dovuto alla richiesta di materiale, ma siamo orgogliosi di poter centrare tra alcune settimane un ottimo risultato che migliorerà l'offerta della nostra città». Gli isolani attendono la fine dei lavori e il taglio del nastro delle nuove attrezzature per poter godere di un'area adeguata e sicura dove fare attività fisica.