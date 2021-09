29 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 714 tamponi. I negativizzati sono 27, mentre i ricoverati 14. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Veroli registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 7 positivi in più. 3 ad Amaseno e Boville Ernica, 2 ad Aquino, Cassino e Serrone. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Anagni, Ceccano, Cervaro, Coreno Ausonio, Esperia, Ferentino, Paliano, Pontecorvo, Roccasecca e Sgurgola.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone 20 nuovi casi. Su 419 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 4,77%.

Lunedì era stato del 2,49%. Ci sono stati 5 contagi a Ferentino, 4 a Frosinone, 3 a Ceccano. Poi 1 caso in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Alvito, Casalvieri, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Patrica, San Giovanni Incarico, Sgurgola. Ci sono stati pure 40 negativizzati. Persone che cioè hanno superato la malattia. Aumentato il numero dei pazienti Covid ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Sono 14, erano 12 fino a qualche giorno fa. Zero le vittime.