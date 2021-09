Affidati i lavori del secondo stralcio riguardanti l'ampliamento del cimitero comunale di Spigno Saturnia. Sarà l'impresa locale Vima che si occuperà dell'intervento, essendosi aggiudicata l'appalto per l'importo di 25.435,55 euro al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre agli oneri e costi speciali. Il responsabile del servizio del Comune spignese ha assegnato l'incarico, che prevede un allargamento del cimitero comunale della cittadina pontina.

Lo stesso dirigente comunale ha poi dato l'ok all'affidamento dei lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in località Campodivivo. Sarà l'impresa Traniello Cosmo, di Gaeta, che effettuerà l'intervento, per essersi aggiudicata la gara per l'importo di oltre 52mila euro al netto del ribasso d'asta del 2%, oltre agli oneri per la sicurezza e i costi speciali.