Il mercato dell'ortofrutta si terrà venerdì 24 settembre anziché nella tradizionale giornata del sabato, data la concomitanza con la manifestazione sportiva nazionale del Rally di Cassino-Pico. Evento motoristico che avrà una delle postazioni logistiche in piazza Miranda. Nessun cambiamento in vista invece per i commercianti delle calzature e dell'abbigliamento, che saranno regolarmente a disposizione della clientela di sabato. A comunicarlo alla cittadinanza, l'assessore al Commercio Arianna Volante.

I banchi dell'ortofrutta e del mercato alimentare saranno allestiti con un giorno di anticipo per lasciare l'ex campo Miranda libero in occasione del rally. Mentre sia per il mercato dell'abbigliamento che per quello delle calzature l'appuntamento è quindi confermato per sabato mattina. Giornata di rally e spese nel weekend.