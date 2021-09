È di quattro feriti, di cui due in condizioni delicate il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, prima delle 11 all'incrocio tra la strada provinciale Borgo Piave-Acciarella e strada Astura, a poca distanza da Borgo Santa Maria, davanti la Cantina Sociale.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina, una Skoda con due persone a bordo è entrata in collisione con una Ford su cui c'erano due donne, la vettura ha centrato una Bmw parcheggiata a margine della strada su cui c'era una donna che stava scendendo per andare a fare la spesa e che è rimasta illesa.

La Ford a causa della botta è finita contro un palo della corrente, a preoccupare di più le condizioni della passeggera. Subito è scattato l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere.

L'ennesimo incidente che si verifica all'incrocio ripropone il tema della sicurezza, i residenti della zona sono molto arrabbiati per la mancanza di segnaletica orizzontale e chiedono la messa in sicurezza. "Così non si può andare avanti, servono interventi urgenti, ora basta".