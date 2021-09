È stato stroncato da un malore padre Antonio Mannara, 52 anni, il parroco di Santa Maria a Fiume di Ceccano. Il religioso passionista è stato trovato senza vita dal sagrestano questa mattina, davanti al cancello della parrocchia dove svolgeva il suo ministero da circa dieci anni. Una notizia che ha destato tanto dolore. Era stato parroco per anni anche a Paliano.

"La tristissima notizia della morte improvvisa di padre Antonio Mannara superiore a Ceccano e parroco di santa Maria a Fiume ci ha scioccati. Padre Antonio Mannara è stato trovato senza vita davanti al cancello della parrocchia dove svolgeva il suo ministero da 10 anni. Una gravissima perdita per tutti noi passionisti. Preghiamo per lui e per la sua famiglia e per tutta la Congregazione".