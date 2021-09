Brutta sorpresa ieri mattina in piazza Corte. Il parroco della concattedrale don Emanuele Secondi ha trovato sul sagrato della chiesa resti di una cena mezza consumata.

Qualcuno deve aver pensato bene di approfittare dei gradini per trascorrere la serata e mangiare qualcosa in compagnia e poi, a stomaco pieno, ha lasciato tutto lì senza curarsi di gettare i resti in qualche secchio.

Non sarebbe un episodio isolato. Alcune sere fa stessa scena in via Pascoli davanti all'ingresso di un cortile condominiale. In quel caso però, oltre a piatti mezzi pieni e rovesciati sul marciapiede, i "commensali" da strada hanno lasciato anche bottiglie di vetro e di plastica. E sono stati alcuni residenti a ripulire almeno l'uscio di casa, considerata la situazione. Tanti i resti di serate trascorse a mangiare e bere anche all'ex campo Miranda, dove si trovano cartoni di piazza e sacchetti di fast food sparsi ovunque.